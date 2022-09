SÕJAPÄEVIK (214. päev) | USA presidendi julgeolekunõunik: tuumalöögi tagajärjed oleks Venemaale katastroofilised

Välisminister Sergei Lavrov ütles, et neid osasid Ukrainast, mida Venemaa okupeerib – kus toimuvad referendumid, mille tulemusel on selge, et nad liituvad Venemaaga –, kavatseb Kreml „täies mahus“ kaitsta. Just see „täies mahus“ on eufemism tuumarelvale.