Pekka Erelt: Kiire lõpp vene keele eelisseisundile eesti põhikoolis!

Pekka Erelt on Eesti Ekspressi ajakirjanik.

Ometi võimaldab seadus B-võõrkeelena õpetada ka hispaania, saksa, prantsuse, soome või mis tahes muud võõrkeelt. Valiku tegemisel on koolidel vabad käed. On vaid öeldud, et „võõrkeele valib kool, arvestades kooli võimalusi ning õpilaste soove“.