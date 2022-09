Mõrtsukad või desertöörid?

Viimased kaks kriisiaastat on tekitanud mitmeid huvitavaid debatte eetika ja moraali üle. Kõige põnevam neist tekkis mõned päevad tagasi, kui Venemaalt läks liikvele meestehulk, kes üritab põgeneda Putini mobilisatsiooni eest. Kas me peame neid üle piiri aitama, päästma surmasuust? Või hoopis parastama? Sotsiaalvõrgustikes käib tuline vaidlus. Üks ütleb, et jaa, muidugi aitame „desertööre“, nemad pole diktaatori hullustes süüdi. Teine nähvab, et las nad nüüd teenivad oma kõrgelt hinnatud isandat, las saavad surma, kui varem ei märganud füürerile vastu hakata!