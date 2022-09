SÕJAPÄEVIK (215. päev) | Kaos Venemaal: mehed põgenevad, naised hakkavad vastu ja inimesi lastakse maha

Novaja Gazeta ajakirjanik reisis ühe seltskonnaga bussiga Venemaalt Kasahstani kaasa. Ajakirjanik Ivan Žilin kirjutab, et bussis olid 54 reisijast 52 mehed, enamasti vanuses 20–35. Piiri peal ütlesid kõik nagu ühest suust, et põhjus, miks nad Kasahstani lähevad, on turism. Ometi tunnistasid mehed ajakirjanikule avameelselt, et põgenevad mobilisatsiooni eest.