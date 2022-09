Neil päevil on saate fookuses Nikita Hruštšov. Täitsa olevik juba, tõdeb Vseviov. Ent kolmandik eestlastest on sündinud vabas Eestis, Hruštšovi sulaga võrreldes kauges tulevikus. Seega lepime kokku, et küll jagub kuulajaid ka Brežnevi ajale.