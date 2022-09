WHALE SAFE Selleks, et vaalad järjest tihedama liiklusega ookeanides laevadega surmavalt kokku ei põrkaks, on loodud süsteem nimega Whale Safe, mis salvestab meres asuvate poide abil vaalade hääli, kasutab saadud info analüüsimiseks tehisintellekti abi ja edastab info laevadele, et nad hoo vaalade läheduses maha võtaks.