SÕJAPÄEVIK (216. päev) | Venemaa teatas libareferendumi tulemused. Gruusia ägab. Terror Venemaal

Eurooplaste pilgud on täna pööratud vahelduseks Ida-Ukrainast Läänemerele. Eile hilisõhtul kärgatas keset merd kolm plahvatust, neist üks suisa 2,3magnituudilise maavärinaga võrreldav. Varsti pärast seda andsid Venemaalt maagaasi toovate torujuhtmete NordStream 1 ja NordStream 2 andurid Taanis teada, et torudes on rõhk järsult langenud. Kõige tulemusena oleks nagu Läänemere keskel, 70 m sügavusel merepõhjas keema lahvatanud katel - pinnale tungivad hiiglaslikud gaasimullid panevad vee mulisema. Üks võimaliku plahvatuse järellaine oli kilomeetrise diameetriga.