Head tunnet ei tekita. Esiteks pole ma mingi kunn ja teiseks ei tegele ma ainult prügiga, vaid ka paljude muude asjadega. Prügiärist teatakse rohkem, sest Keskkonnateenuste aktsiaseltsil on palju kliente. Ja nii juhtub sageli, et minu poole pöördub keegi nööbikeeraja ja ütleb, et temal on jäetud mingi konteiner ühel päeval tühjendamata. Justkui see ei peaks olema küsimus meie klienditeenindusele, vaid mina teaksin kõikide konteinerite kohta.