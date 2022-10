Valitsus kõrvaldab esimese munamonumendi juba oktoobris

Paljudele Loo valla elanikele on linnuvabriku munamonument harjumuspärane elu osa. „Sõpru suvel külla kutsudes on väga lihtne öelda, et sõida muna juurest vasakule. Muidugi panen teeotsa õhupalle ka, aga suvisel ajal on Narva maanteelt minu suvilani tihtilugu kuus-seitse erinevat õhupallidega teeotsa. Munamonument on hea suunanäitaja,“ soovib kohalik Maire monumendi säilitamist.