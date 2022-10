INTERVJUU | Riho Ühtegi: Eesti sõdur käituks Vene sõjavangiga karmimalt

Õppusel ringkäik tehtud. Kas Eesti on kaitstud?

Olen kolme nädala jooksul kolmel õppusel näinud kaitseliitlasi. Lõunas oli õppus reaalsete lahinglaskmistega. Eelmine nädal oli Okas. Nüüd siis Hunt. Kõik nad on olnud natukene erinevad. Silma on hakanud pealike professionaalsus. Sõdurit võid hästi drillida, aga kui pealik on ebaprofessionaalne, pole sõduri oskustest väga kasu.