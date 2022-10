Heiki Nabi ootab endiselt kohtuotsust

EI MINGIT VALSKUST! Maadlusäss Heiki Nabi väidab, et tema teadlikult dopingut ei tarvitanud.

Olukorra teeb pikantseks tõsiasi, et Eesti Antidopingu distsiplinaarkomisjoni jaoks oli kõik nii lihtne ja klaar, et mullu juunis sündis otsus Nabi süüdi mõista sisuliselt mõne minutiga. „Ootasin pikemaid arutelusid, kuid need kestsid vaid pool tundi,“ selgitas distsiplinaarkomisjoni juht Margus Mugu toona.