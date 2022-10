Venemaale müüdud suurest ordenikogust sai Eesti-vastase infosõja relv

Vabadusrist on aga kõigest jäämäe tipp. End Eesti patrioodiks nimetav Hmeljov riputas netti üles tähelepanuväärse videopöördumise, kus ta poseerib oma Eesti teenetemärkide ja märkide kollektsiooni taustal. Kogu on erakordne. Lisaks erinevatele Vabadusristidele on selles terve rida haruldasi Eesti sõjaväe rinnamärke, nende seas näiteks tõeline rariteet – Lennukooli I lennu lõpumärk, mida on teada veel vaid kaks eksemplari. Kuidas need kõik Venemaale sattusid?