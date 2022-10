SÕJAPÄEVIK (226. päev) | „Putinit kardetakse tohutult. Aga see on kartus ilma austuseta“

Kuidas juhtus, et Kremli kolmepäevane erioperatsioon Ukraina „denatsifitseerimiseks“ muutus olelusvõitluseks Venemaa eksistentsi eest? „Ukrainaga on lõpetatud, millest me räägime veel?“ hõiskas Mart Helme poolteist nädalat enne sõja algust riigikogu kõnepuldist. „Venelastel ei olegi vaja sinna tungida. Nad võtavad selle riigi üle.“