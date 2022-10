SÕJAPÄEVIK (229. päev) | Ukrainlased hoiatavad: raketirünnak polnud kättemaks, vaid terroririik Venemaa tavaline käitumine

Seda, et Kertši silla plahvatuse taga on Ukraina luureteenistused, kinnitas New York Timesile ka üks anonüümseks jääda soovinud Ukraina valitsuse vanemametnik, kelle sõnul laaditi veok lõhkeainet täis, sõidutati sillale ja detoneeriti. Kohtumisel Putiniga teatas uurimiskomitee juht Bastrõkin, et veoauto teekond kulges läbi Bulgaaria, Armeenia, Gruusia ja Põhja-Osseetia, kuni saabus Krimmiga ühenduses olevasse Krasnodari oblastisse.