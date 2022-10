Metropoliit Eugeni keerleb Eesti sisepoliitika trumlis

Täna kell kukub. Täna peab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku metropoliit Eugeni ütlema, milline on tema seisukoht oma ülemuse, Vene õigeusu kiriku juhi patriarh Kirilli sõda toetavate avalduste puhul. Kui ühest hukkamõistu ei tule, on siseminister Lauri Läänemets lubanud, et Eugeni saadetakse piltlikult öeldes kohvreid pakkima.