Martin Laine: puust ja punaseks – kelle laulu laulis Mart Helme riigikogu kõnepuldist

Mulle on alati meeldinud printsiip, mida nimetatakse Hanloni habemenoaks: „Ära kunagi pane pahatahtlikkuse arvele seda, millele on piisavaks seletuseks rumalus.“

„Venemaa kaitsejõud viisid läbi terve rea meetmeid, et eksitada Ukraina kaitsejõude, loodi illusioon, et kaitse on nõrk.“ /…/ „Sikvov rõhutab, et diversioon viidi läbi, et meelitada Ukraina väed kindlustatud positsioonidele.“