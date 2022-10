„Vallalise kaunitari merel“ võitja selgus enne eetrit – Exemplar valis Inkoo

Saate peategelaseks on eksootiline kaunitar, kes on siiapoole teel Argentinast – FSRU laev Exemplar. Ta südant on juba kevadest proovinud võita Eesti ja Soome poliitikud ja ärimehed. 291 meetrit pikk, 43 lai ning 68 000 tonni vedelgaasi – muidugi on tegu ihaldusväärse kaasaga..