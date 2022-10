SÕJAPÄEVIK (236. päev) | Venelased tapsid hommikul rahumeelseid inimesi Ukrainas, õhtul juba kodumaal

Varahommikuses Kiievis segas ööund üks tuttav pinin. Seesama pinin, mis kõlab suviti Tallinnas ja mujal linnades, kui teismelised oma motorollerite võimeid proovile panevad. Kuid see polnud mõni pisikese mootoriga mopeed, ehkki just sellise hüüdnime on ukrainlased talle andnud. See pinin tuli lennumasinalt, mida iraanlased kutsuvad Shahed-136 ja venelased Geran-2.