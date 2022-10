Indrek Lepik: meil pole õigust Ukrainast loobuda ja terroristidele järele anda

„See pole sõda, see on terrorism,“ kirjutab esileedi. Sõjas tapavad sõdurid üksteist. Ukrainas tapavad aga Vene väed rahumeelseid elanikke. Juba teist nädalat järjest on nad oma suure juhi Vladimir Putini heakskiidul rünnanud tiibrakettide ja enesetapudroonidega Kiievi südalinna ning teisi Ukraina metropole. Sihtmärgiks on inimeste magamistoad ja liikluse tuiksooned.