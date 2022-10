SÕJAPÄEVIK (240. päev) | Venemaa meelitab Hersoni elanikke lahkuma. Mis on Putini järgmine käik?

Üle-eelmises sõjapäevikus kirjutasime Vene „sõjalise erioperatsiooni“ juhi Sergei Suvorikini väitest, nagu plaaniks Ukraina relvajõud hävitada Nova-Kahhovka hüdroelektrijaama tammi. 20. oktoobri videopöördumises teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et tegelikult kavandavad Vene okupandid libaoperatsiooni, mille käigus tahetakse tamm õhku lasta ning seeläbi 80 asulat, kaasa arvatud Herson, üle ujutada. Eesmärk on jätta mulje, et järgneva humanitaar- ja ökokatastroofi eest vastutab hoopis Ukraina.