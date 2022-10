EKSPRESSI PODCAST | Kõigi pilgud on Hersonil – mida oodata?

Kuid taandumist on venelastel raske tunnistada. Ukraina on teatanud, et venelased on plaanimas õhata Kahhovka tamm. Venelased keskenduvad samale teemale oma propagandasaadetes, kuigi süüdistades ukrainlasi. Näib nagu oleks venelastel selg vastu seina ja selles olukorras kardetakse sõja eskaleerumist.