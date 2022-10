See on Ukraina peaministri Denõss Šmõhali kokkuvõte Venemaa praegustest eesmärkidest. Viimased kaks nädalat on Vene väed pommitanud Ukraina linnu ja energiataristut. Kiiev tunnistab, et üle kolmandiku taristust on hävinud. See tähendab, et enamikus paikades on puudus nii elektrist kui ka toasoojast. Praegu on Ukrainas veel üsna soe, kuid talv on lähedal ning sellistes tingimustes külma aega üle ei ela.