Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik: terroristliku riigi rakuke Eesti Vabariigis

Mis ei ole selge ega arusaadav on selle terroristliku režiimi tööriista tegevus Eesti territooriumil. Putini režiimile alluv MPEÕK on Vene eriteenistuste kontrollitav asutus, mitte usuorganisatsioon. Peatselt uue peadirektori saav kaitsepolitseiamet ütleb siseministrile, et terroristliku režiimi tööriist ei harrasta Eestis russkii mir’i ideoloogia arendamist ega levitamist. Paberil on jälle kõik korras, nagu Eestis ikka kombeks.