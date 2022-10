Just selle emotsioonide ja reaalsuse ristumiskoha analüüsimine on varem Rystad Energys ja nüüd SEB Grupis toormeturgudega tegeleva Ole Hvalbye põhitöö. Ekspress istus norrakaga maha, et saada sotti, mida talv toob. Kas meil on üldse piisavalt gaasi? Kust seda juurde saaks? Ja mis saab Saksamaast, mis sellest nii väga sõltub?