Maksuamet lasi firmajuhi kodu panti panna

Maksuamet selgitas kohtule, et Romanovil pidi juba sügiseks 2020 olema selge, et firma ei suuda tasuda isegi jooksvaid maksukohustusi, rääkimata varasemast võlast. Tänavu juuniks, kui ettevõte maksuameti taotlusel pankrotistunuks kuulutati, oli maksuvõlg kasvanud juba ligi 2,7 miljoni euroni. Ajutine pankrotihaldur Martin Pärn ei välistanud, et maksejõuetuse võis põhjustada kuritegu või raske juhtimisviga.