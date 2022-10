Pakendivabad poed pakuvad ökoteadlikele klientidele võimalust osta kaupa – jahu, kaerahelbeid, õunaäädikat – lahtiselt, et vähendada jäätmeteket. Paraku on pakendivaba kaup kallim. Enamasti müüvad sellised kauplused fair-trade’i või ökokaupa, mille tootmine on kallim, samuti on kulukas pakendivaba kauba käitlemine.