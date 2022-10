SÕJAPÄEVIK (249. päev) | Venemaa pressib jälle välja: Ukrainast ei pääse vili näljasteni

Tänu kokkuleppele on pääsenud augustist alates Ukrainalt maailmaturule üle üheksa miljonit tonni vilja, mida vajavad nii Vahemere-äärsed riigid kui ka Ida-Aafrika rahvad, kes on kohati näljahäda piiril. Viimastel nädalatel on andnud Venemaa mõista, et pole valmis novembri lõpus aeguvat lepet uuendama.