Septembrist alates on kasutanud perelepitust 460 peret

1. septembrist riiklikuks teenuseks saanud perelepitus on mõeldud ühise alaealise lapse lahku läinud või lahkuminevatele vanematele, kel ei ole õnnestunud kokku leppida lapse elukorralduslikes küsimustes (näiteks suhtluskord või elatise maksmine).

„Nii on lapsevanematel võimalus teha kokkuleppeid kohtuväliselt ja jääda toetavateks lapsevanemateks ka pärast lahkuminekut,“ ütleb perelepitusteenuse juht Ann Lind-Liiberg. „Kuna teenust on Eestis pakutud riiklikul tasandil ainult kaks kuud, on veel vara rääkida efektiivsusest. Ent näiteks Norras jõuavad 75 protsenti teenusele pöördunud peredest ka ühisele kokkuleppele, Inglismaal ja Walesis 70 protsenti.“