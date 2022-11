Tahad päikesepaneele kodu katusele? Enne maksa miljoneid!

Tegelikult küsis Eesti Energia kontserni kuuluv Enefit Connect veelgi rohkem, sest kõnealused 5,6 miljonit eurot oli käibemaksuta ja ainuüksi taotluse menetlustasu on 1600 eurot. Firma põhjendas niivõrd krõbeda summa küsimist jutuga, et päikesepaneelide lisamiseks on vaja suurendada Kuusalu piirkonnaalajaama võimsust põhivõrgule ja põhivõrgufirma Elering esialgsetel andmetel maksavad need tööd just nii palju.