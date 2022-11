Advokaat Kuklase blogi teeb prokuratuurile tuska

Kuklase möönis aukohtule, et pingutas kujundlike väljenditega emotsionaalselt üle. Ühes postituses võrdles ta riigiprokuratuuri tegevust Venemaa või Põhja-Koreaga.

Aukohus asus seisukohale, et Kuklase blogib mitte advokaadi, vaid kohtualusena. Süüdistataval on õigus kasutada enda kaitsmiseks kõiki viise ja ta ei pea arvestama advokatuuri eetikareeglitega. Samuti märkisid aukohtunikud, et Eestis ei ole tsensuuri.