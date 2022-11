Metsatöötajate ametiühing: raiemahtude kärpimine võib tappa kogu sektori

Valitsuse ministrite levitatav narratiiv, nagu ei oleks raiemahud ja metsasektori töökohad omavahel seotud, võiks olla oma naiivsuses naljakas, kui see ei seaks ohtu tuhandete perede väärika hakkamasaamise. Sama kurblooline, et mitte öelda populistlik, on jutt, et need töökohad peavadki kaduma – las need asenduvad loodusturismi, süsiniku kauplemise ja IT-valla töödega.