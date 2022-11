SÕJAPÄEVIK (253. päev) | Põgenenud või hoopis peidus? Ukrainlased pelgavad Hersonis lõksu

Kohalik okupatsioonvõim on juba üle jõe põgenenud. Okupantide asejuht Kirill Stremoussov kutsus kõiki elanikke evakueerima, ent kinnitas, et olukord on kontrolli all. Tõsi, oma videoläkituses istub ta selgelt asju täis pakitud autos. Vahest on seal peale isiklike asjadega ka mõni kunstitükk, sest kohalikke sõnul käisid okupandid enne põgenemist Hersoni kunstimuuseumis vargil.