VASTULAUSE | Infooperatsioon õigeusklike, kaitsepolitseiameti ja krišnaiitide vastu

Eesti Ekspressis 28. oktoobril ilmunud arvamuslool „Moskva Patriarhaadi Õigeusu Kirik – terroristliku riigi rakuke Eesti Vabariigis„ on olemas kõik autori enda poolt kirjeldatud psühholoogilise infooperatsiooni tunnused: edastatud on valikulisi, ebatäielikke ja moonutatud sõnumeid, et mõjutada lugejate mõtlemist ja käitumist.