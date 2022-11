Nimetatud ülikool on umbes 70%-le USA välisteenistuses töötavatele inimestele alma mater, aga see polegi ehk siinkohal nii oluline. Tähtis on artikli autori elulugu. Kupchan vastutas aastatel 1993–1994 ja 2014–2017 USA rahvuslikus julgeolekunõukogus Euroopa suuna eest. See tähendab, et Kupchan oli ja ilmselt on ka tänapäevani hästi informeeritud Ühendriikide välispoliitikast.