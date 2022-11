SÕJAPÄEVIK (257. päev) | Mitu kohutavat raketirünnakut liiga hilja, aga nüüd on see Ukrainas kohal

Tänane esmaspäev algas Ukrainas vähe teistmoodi kui viimased möödunud esmaspäevad. Riigi linnu ja energiataristut ei tabanud laialdased rünnakud, nagu on olnud päris mitmel viimasel esmaspäeval. N-ö tavapäraseid rünnakuid on ikka olnud, kuid mitte enam nii massiivseid. Aga kahju on juba tehtud, Ukraina spetsialistide sõnul vajab Ukraina kolm kuni viis rahulikku nädalat, et enam-vähem taastada elektri ülekandeliinide võrk, viia see vähegi paremasse seisu kui praegu. Neid rahulikke nädalaid ei taha muidugi Venemaa anda, aga Ukrainal on nüüd paremad võimalused neid endale ise tagada.