Merili Nikkolo: see on juhtum, mida analüüsides tuli olla inimene

Marko Mihkelsoni pildiskandaalist võiks tulevikus kirjutada mitu meediaõpiku peatükki. Muu hulgas näitas see häirivalt, et laste õiguste eest seismine polegi nii üheselt mõistetav. Sõnades kinnitavad seda kõik, aga kui on tegelikult vaja hinnata olukorda, kas astuda samm tagasi, siis mõni sõidab hooga teerulliga edasi – mõtlemata, kes ette jääb.