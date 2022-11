SÕJAPÄEVIK (258. päev) | Ukraina presidendi nõunik: mõistate, mis saaks, kui Venemaa võidaks?

Eile tunnistas ka USA rahvusliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et suhtluskanaleid Washingtoni ja Moskva vahel on avatuna hoitud. See kinnitus oli vajalik eelkõige The Wall Street Journali loo tõttu, milles kirjeldati, kuidas Sullivan on tuumaohu ärahoidmise nimel pidanud mitme kuu vältel konfidentsiaalseid kõnelusi Putini lähikondlaste, Vene julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševi ja Putini välisnõuniku Juri Ušakoviga.