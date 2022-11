Naistearst Kai Haldre selgitab: miks kukub meeste sperma kvaliteet kolinal juba 1970ndatest?

Kas hormonaalsed rasestumisvastased vahendid on keskmiselt tõhusamad kui mittehormonaalsed?

Ikka, ega neid muidu poleks välja mõeldud. Vaskspiraal on ka väga tõhus, aga hormoonspiraal on ikka tiba veel tõhusam. Need vahendid, mis ei sõltu igapäevaselt kasutajast, nagu emakasisene spiraal või nahaalune implantaat, on eriti efektiivsed. Aga need, mis on kasutajast sõltuvad – näiteks pillid ja kondoom – on vähem tõhusad, sest vahel unustatakse pill võtta või midagi läheb kasutamisega vussi. Ikka juhtub, ükski inimene pole täiuslik.