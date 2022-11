Eesti naised pruugivad beebipille tunduvalt vähem kui kümme aastat tagasi. „Sain kaks SOS-pilli last. Siis otsustasin steriliseerida.“

„Võtsin pille. Need ajasid libiido nii alla, et…“ räägib 37-aastane Tiina*. Tal on neli last (13, 8, 5 ja 3) ja ta on nüüdseks steriliseeritud. „Kahetsenud ei ole. Mingeid tüsistusi ei ole. Tegin selle otsuse, sest neli last on minu jaoks rohkem kui küll,“ muigab ta. „Kolme lapsega oli juba nii, et sain kuidagi hakkama, neljaga on piiri peal: elu on kaootiline, aga olen muidugi nende üle õnnelik. Kui veel üks laps lisanduks, eks elu sunniks hakkama saama, aga no milleks?“