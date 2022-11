Eesti Ekspress rikkus head ajakirjandustava

Magnetic MRO kaebas Pressinõukogule, et artikkel loob valearusaama sellest, et Magnetic MRO on seotud sõjalise kauba ekspordiga. Kaebaja leiab, et selline suvaline hinnang on nende jaoks täiesti vastuvõetamatu ja mainet kahjustav. Kaebaja märgib, et Magnetic MRO mainimine sellises artiklis ja kontekstis on alusetu. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis ei antud sõna kõigile osapooltele.