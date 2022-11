SÕJAPÄEVIK (262. päev) | Kuidas said Vene sõdurid märkamatult Hersonist põgenema? Õigeusu kirik rajab eraarmeed

Kuidas suutis Vene armee kõigest mõne päevaga viia Hersonist üle Dnepri kümneid tuhandeid sõdureid ja tuhandeid ühikuid tehnikat? Kremli ametlik sõnum on, et 30 000 sõdurit ja 5000 ühikut tehnikat sai minema nagu nipsust. Interfax vahendab Vene kaitseministeeriumi sõnumit, et tegemist oli hästi koordineeritud operatsiooniga ja efektiivse juhtimisega ning keegi põgenemise käigus ei langenud.