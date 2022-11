Hans H. Luik: meil on eestlasest krüptokuningas! Tal tuleb kahekordselt aus olla

Raha, mida meie, minevikumehed, kasutame, on tulevikumehe sõnul „fiat-raha“ – selline, millel pole mingit tagatist, sest valitsused ju kukuvad võlgade all kokku. Ja pankade e-teenused, kiirmaksed, kõik see uuenev fin-tech? „Tänane pangandus tegeleb hobustega, krüptorahvas aga ehitab autot,“ räägib tulevikumees Kangro.