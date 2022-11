SÕJAPÄEVIK (263. päev) | Kes on see, kes otsib Ukrainas rahu? Kes on sõjast võitnud?

Selle peale teataski Zelenskõi teisipäeval, et Ukraina on tõepoolest valmis rahu üle läbi rääkima. Ent tingimusel, et Ukraina taastab suveräänsuse kogu oma territooriumi üle, Moskva maksab reparatsioone ja sõjakurjategijad võetakse vastutusele.