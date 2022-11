SÕJAPÄEVIK (264. päev) | Võigas tapmine. Wagnerlased kasutavad omade peal ISISe võtteid

KOERA SURM: Putini käsilane ja Wagneri juht Jevgeni Prigožin tundis rõõmu, et tema sõdurid hukkasid inimese. Kremlist kommenteeriti wagnerlaste veretööd nii: Pole meie asi".

Kuigi ukrainlased juubeldavad Hersonis saadud võidu üle, ei ole nad võtnud mingit hingetõmbepausi. Sõda jätkub. Eri andmetel on Ukraina armee suutnud läbi viia eduka meredessandi ja asunud maad võtma ka teisel pool Dneprit. Vene allikad kirjutavad, et Ukraina väed on maabunud Kinburni poolsaarel ja sisenenud Heroiske linna. Ukraina juhtkonnastki tehakse sotsiaalmeediasse juba samasisulisi, kuid kinnituse andmiseks pisut liiga krüptilisi vihjeid.