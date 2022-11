Osa valuvaigisteid kaob käsimüügist, sest need võivad tekitada joovet ja sõltuvust

„Uuest aastast muutuvad kodeiini sisaldavad käsimüügiravimid retseptiravimiteks. Kodeiin on opioid, mille valuvastase toime alus on, et see muutub organismis morfiiniks. Seetõttu on kodeiini suuremate annustega võimalik saavutada joovet ja see tekitab sõltuvust,“ hoiatab Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Maia Uusküla.