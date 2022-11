Maria Ulfsak: kas vene režissööri film sobib praegusel ajal Eesti kinodesse?

Kuna Kirill Serebrennikovi „Tšaikovski naine“- (2022) on Vene film (see ei saanud küll raha Vene riigilt, ent sai toetust oligarh Roman Abramovitšilt), siis on selle näitamine paljudes välisriikides ja rahvusvahelistel festivalidel osutunud probleemseks. Film esilinastus tänavu suvel Cannesis, kuid see tekitas suurt pahameelt, seda eriti Ukraina filmitegijate seas.