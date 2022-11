Kohtinguäpid paljastavad eestlaste suhtetrendid: „Need panid imestama. Minu teada olid paljud püsisuhtes“

„Võeh, Tinder! Üheöösuhted ja alastipildid.“ See on levinud eelarvamus, aga kaugel tõest. Tänavu 10aastaseks saanud Tinder on läbilõige ühiskonnast – seal on kõik need inimesed, keda kohtame päriselus, tööl ja tutvusringkonnas, ütlevad psühholoogid-paariterapeudid.