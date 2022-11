Pereterepeut avatud suhetest: traditsiooniline „kuni surm meid lahutab“ suhe kõigile ei sobi

Pereterapeut Katrin Saali Saul ütleb, et ka tema kabinetti jõuab avatud suhtes paare. Enamasti on probleemiks, kuidas jagada oma aega, energiat, raha ja mõtteid nii, et kõik oleksid rahul. „Tavaliselt on sellistel puhkudel ikkagi keegi rahulolematu.“

Saul sõnab, et kõigile sobivat suhtemudelit pole inimajaloo käigus leitud ja eksperimenteerimine käib. „Fakt on see, et inimesed otsivad lähedust ja suhteid. Mida vabamaks on läinud ühiskond, seda leidlikumaks inimesed, kasvab vajaduspõhine huvi uute suhte- ja peremudelite vastu. Traditsiooniline monogaamne heteroseksuaalne „kuni surm meid lahutab“ suhe oli, on ja jääb paljudele inimestele ainsaks suhtevormiks. Aga see ei sobi kõigile. Traditsiooniline abielu tundub paljudele lõpmatult siduv selles igimuutuvas maailmas.“