SÕJAPÄEVIK (268. päev) | Venelased juba arvestavad sellega, et Ukraina teeb Krimmi vastupealetungi

JÄREL VAID TÜHI KONSERV: Venelased kaevavad aina uusi kaevikuid, eelmised on juba taganedes maha jäetud.

Üle jõe põgenenud Vene väed ei arva, et ukrainlased Hersoni pidama jäävad. Nad kaevavad Krimmis kaevikuid. Osa neist liinidest on praegusest liinist üle poolesaja kilomeetri kaugusel. Ja juba praegu on poolsaart ülejäänud okupeeritud Ukrainaga ühendavad varustusteed ukrainlaste laskeulatuses.