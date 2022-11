SÕJAPÄEVIK (270. päev) | Venemaa kasutab ukrainlasi sõjasaagina oma rahvaarvu suurendamiseks

Venemaalt omakorda on pärast sõja algust lahkunud 1,2 miljonit inimest, kes on riigi keskmisest tunduvalt nooremad ja kõrgema haridustasemega. Sündimus on Venemaal pidevalt vähenenud alates 2012. aastast ning Venemaa sündimuskordaja – alla 1,5 lapse naise kohta – on üks maailma väiksemaid.